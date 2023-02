Carlos (60) verhuisde naar Oostende na hartproblemen: “Als ik zo voortdeed, lag ik binnen 2 jaar onder de grond”

Carlos Struyvelt (60) uit Evergem kreeg na hartproblemen het advies van de dokter om het rustiger aan te doen. Samen met zijn vrouw verhuisde hij daarom naar Oostende, waar hij werkt aan zijn vierde roman die in mei uitkomt. Carlos probeert zich ondertussen volop te integreren in zijn nieuwe thuisstad, maar dat gaat moeilijker dan gedacht.

Net als heel wat koppels uit het ‘binnenland’ besliste Carlos om zijn huis in Evergem te verkopen en een appartement te kopen in Oostende. Hij kreeg de duidelijke boodschap van zijn dokter, dat hij het rustiger aan moest doen. “Tijdens de coronaperiode werd ik echt zot in onze supermarkt. Mijn dokter zei rechtuit: ‘Ofwel doe je verder en dan lig je binnen de twee jaar onder de grond, ofwel stop je.’ Daarom hebben we besloten om te verkopen en naar hier te komen. Mijn vrouw werkt ondertussen in de Carrefour op de Vuurtorenwijk”, vertelt Carlos. “Je moet op een bepaald moment een keuze maken, en mijn gezondheid ging voor.”

De verhuis naar zee had een grotere impact dan Carlos op voorhand gedacht had. “In Evergem kenden we iedereen en iedereen kende ons. Dan kom je hier en niemand kent je. Voor de mensen die hier opgroeien is het normaal dat de zee veraf ligt, maar voor ons voelt het soms als het einde van de wereld. Vroeger sprong onze familie spontaan eens binnen, maar nu moet alles gepland worden en ben je toch een tijdje onderweg. We wisten dat wel op voorhand natuurlijk, maar je beseft op voorhand niet altijd wat de impact zal zijn. Aan de andere kant genieten we natuurlijk ook van de rust van de zee. Ik had dat ook wel nodig. We zijn hier echt op ons gemak”, vertelt Carlos openhartig.

Nieuwe bezigheid

Gelukkig heeft Carlos op vakantie in Griekenland een nieuwe bezigheid gevonden. Alhoewel hij zelf niet echt een grote lezer is, begon hij met het schrijven van een verhaal over Milos, het eiland waar hij verbleef. “Ik heb in heel mijn leven misschien tien boeken gelezen. Ik ben op mijn gsm zelf een verhaal beginnen te schrijven, net nadat ik een hartdecompressie had gehad.”

“We kwamen uit een zeer hectische periode in de winkel en vertrokken op vakantie. Ik weet van die eerste avond niets meer. De volgende dag ben ik normaal opgestaan en gestart met schrijven. Het lijkt wel een speling van het lot. Bij thuiskomst bleek er uit testen wat er gebeurd was. Ik kreeg toen het advies om het rustiger aan te doen. Toen heb ik me voorgenomen om verder te werken en het boek af te werken. Ik nam contact op met een uitgeverij en die bleek meteen geïnteresseerd om het ook echt uit te brengen.”

Quote Mijn droom is dat ik ooit aankom in de luchthaven van Athene en dat mijn boek daar ligt als een luchtige vakantiero­man Carlos Struyvelt

Er werden uiteindelijk heel wat exemplaren van het boek verkocht en Carlos bracht ondertussen nog twee andere verhalen uit onder het pseudoniem C.M.M. Dellamonte. “Het tweede en derde boek zijn al een stuk beter dan de eerste. Binnenkort komt er nog een vierde boek aan: ‘Zeilen naar Mykonos’. Ik ben heel blij als mensen zeggen dat ze genoten hebben van het boek en zich op het eiland wanen. Er zijn zelfs mensen die naar daar op vakantie vertrokken zijn.”

Rijk wordt Carlos niet van van zijn schrijfcarrière, maar hij wil zijn boek toch graag ook in Oostende aan de man brengen. “Ik organiseer daarom een lancering op 7 mei in Oostende, op het schip De Rupel. Het past ook wel bij het thema van het boek. Ondertussen ben ik al bezig met het schrijven van het vijfde boek: ‘Verliefd op Sifnos’. Mijn droom is dat ik ooit aankom in de luchthaven van Athene en dat mijn boek daar ligt als een luchtige vakantieroman.”

Meer informatie is hier te vinden.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.