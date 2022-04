Carine Vogelaere opent na pop-up haar eigen winkel Sapidum: “Ik wil de mensen kennis laten maken met nieuwe producten die niet in de supermarkt te vinden zijn”

OostendeIn de Christinastraat kan je vanaf nu een nieuwe lokale winkel terugvinden: Sapidum Store van Carin Vogelaere (55). Ze is geboren en getogen in Oostende en droomt al lang om een eigen zaak te starten. Ze startte haar winkel eerst als pop-upwinkel. Ze kreeg de smaak te pakken en is nu gestart met een permanente winkel. “Na vijf maanden een pop-upwinkel te hebben, was ik klaar voor het echte werk”, zegt Carine vol overtuiging.

Een paar maanden geleden kon je Carine terugvinden in haar pop-upwinkel in Felix Oostende in de Madridstraat. Gedurende vijf maanden kon ze haar winkel uittesten en zien wat het is om een winkel uit te baten. Nu zijn we een tijdje verder en heeft Carine haar winkel definitief geopend, nu in de Christinastraat. “De pop-upwinkel was eigenlijk een soort springplank. Ik heb altijd wel een eigen zaak willen starten, maar wist toen nog niet wat en hoe. Door te starten met een pop-upwinkel heb ik al kunnen ervaren wat het is om een winkel uit te baten en heb ik zo ook sneller de sprong gewaagd om nu een permanente winkel te openen”, zegt Carine. “Of ik getwijfeld heb om de sprong te wagen? Aan de ene kant wel, je weet niet helemaal wat te verwachten, maar het was te mooi om het niet te doen. En ik ben ook heel blij dat ik het gedaan heb.”

Volledig scherm In de winkel van Carine zijn verschillende soorten olijfolie te vinden. © Emelyne Six

Begonnen met Thermomix

Carine is begonnen met haar winkel zonder echte ervaring. “Ik had nog nooit een winkel uitgebaat en had enkel ervaring met verkopen door de verschillende beurzen die ik deed met mijn kookworkshops rond de Thermomix. Daarom dat ik ook gekozen heb om het eerst als een pop-upwinkel te openen en pas daarna de stap te nemen naar een permanente winkel. Samen met een vriendin heb ik een paar jaar kookdemonstraties en -workshops gegeven met de Thermomix op beurzen onder de naam Sapidum Kookworkshops, maar door corona viel dat allemaal weg. Ik had nu tijd te veel en wist niet goed wat te doen, dus ben ik beginnen denken om mijn eigen winkel te starten.”

“Het begon met verschillende kleine producten die ik op de beurzen zag”, vervolgt Carine. “Zo ben ik op het idee gekomen om een winkel te openen met deze producten die je niet overal kan verkrijgen. Ik wil de mensen kennis laten maken met exclusieve, kwalitatieve en betaalbare producten die grotendeels ook lokaal zijn en dat je niet zomaar in de supermarkt kan terugvinden. Zo heb je bijvoorbeeld Duno likeur die gemaakt is door jonge ondernemers uit Koksijde. Hiervoor gebruiken ze duindoornbessen die in de duinen aan de Belgische kust groeien.”

Volledig scherm Duno likeur gemaakt op basis van duindoornbessen. © Emelyne Six

Geschenkmanden

Naast gewoon haar producten te kunnen kopen, kan je er ook geschenkmanden van maken. “Mijn producten zijn ook leuk om te geven als geschenkmand voor elke gelegenheid, van verjaardagen tot jubileums. De mensen mogen langskomen en zelf uitkiezen wat ze in zo’n geschenkmand willen zetten. Zo heb je elke keer een unieke en persoonlijke mand vol leuke producten. Met moederdag dat nu aankomt, is het dan ook een perfect moment om zo’n pakketje aan te kopen. Ik verwacht dit weekend dus ook veel volk. Ook voor bedrijven kunnen we mooie pakketten samenstellen voor klanten en personeel.”

Volledig scherm Bij Sapidum kan je de producten zowel individueel kopen als in een geschenkmand. © Emelyne Six

Demo’s en workshops

Sapidum Store is nu open, maar nog niet 100% afgewerkt. “Zo hebben we nog werk te doen aan de achterkant van de winkel. Daar wil ik kleine demonstraties en workshops geven rond de Thermomix zoals ik eerder deed op de beurzen”, zegt Carine. “Ik hoop dat dit zo snel mogelijk af zal zijn, want ik kijk er enorm naar uit om opnieuw workshops te geven. Ook buiten komt er nog een extra plakkaat zodat mijn winkel nog meer zichtbaar is voor de mensen.”

Carine is heel tevreden met haar winkel en is blij dat ze de stap heeft genomen. “Ik heb er een goed gevoel bij en het kan nog enkel in de positieve zin evolueren. Ik hoop dat de stad en zijn inwoners mijn winkel kunnen appreciëren en dat het een meerwaarde kan betekenen voor de stad.”

Sapidum Store is te vinden in de Christinastraat 22 en is open van woensdag tot zondag van 10 tot 18 uur. Meer info over de winkel en de verschillende producten die Carine verkoopt kan je vinden op sapidumstore.be.

Volledig scherm Bij Sapidum vind je ook Italiaanse producten terug. © Emelyne Six

Volledig scherm Veel kleurrijke producten te vinden bij Sapidum. © Emelyne Six

Volledig scherm Gr'eat granola, een ander lokaal product uit België. © Emelyne Six

Volledig scherm Ook non-alcoholische dranken van 'The Mocktail Club' uit Kruibeke zijn er te vinden. © Emelyne Six