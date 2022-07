Cannabiskweker krijgt 2 jaar cel... op zijn verjaardag: “k zal deze dag nooit meer vergeten”

De man was op 11 januari op pad om metercontroles uit te voeren, toen hij onraad rook. In een pand op de hoek van de Zandvoordestraat en Schaperijkreekstraat, waar eerder al eens een plantage was opgedoekt, bleek er gesjoemeld te zijn met de elektriciteitsvoorziening. De Fluvius-medewerker verwittigde prompt de politie. Die kon in de woning Taulant K. (36) en Rushit S. (24) in de boeien slaan. De Albanezen bleken in te staan voor het onderhoud van een professionele plantage met 600 planten, die waren ondergebracht in vier kweekruimtes.

De eigenares verklaarde dat ze het gebouw had verhuurd aan een Italiaan, die haar drie maanden huur had uitbetaald in cash geld. Het gerecht kon de man nooit identificeren. Taulant K. en Rushit S. legden snel bekentenissen af. Die eerste vertelde dat hij door de lage lonen in z’n thuisland naar België was gekomen om te werken. In Brussel was hij geronseld om te werken in de cannabisplantage. Rushit S. had die vraag dan al weer gekregen in Albanië. “Door hun werk kunnen grote organisaties blijven draaien en grote winsten maken op de kap van de volksgezondheid”, foeterde procureur Wendy Van Raepenbusch.