Campus Henri Serruys vernieuwt verloskwartier: “Ook na de Oostendse ziekenhuisfusie zullen vermaarde onderwaterbevallingen mogelijk blijven”

Het Henri Serruysziekenhuis startte in 1983 met onderwaterbevallingen. Het ziekenhuis staat er dan ook in de ruime regio voor bekend. Het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar je ook onder water kan bevallen is Zottegem in Oost-Vlaanderen. Er werd nu geïnvesteerd in een volledig nieuw verloskwartier. “We hebben nu twee kamers die volledig uitgerust zijn met een bevalbad, maar ook met een douche waar de vrouwen kunnen plaatsnemen op een zitbal, en er is daarnaast ook een bed aanwezig zodat we altijd kunnen overschakelen op een gewone bevalling. Wat ook nieuw is, is dat alle apparatuur aanwezig om de baby’s na de geboorte te verzorgen of in te grijpen als er problemen zijn. Vroeger werden de baby’s meegenomen naar een andere ruimte maar dat was vaak traumatisch voor de ouders. Ze wisten niet wat er aan de hand was met hun kindje en dat zorgde voor veel stress. Nu gebeurt alles in de kamer zelf, waar mama en papa bij zijn”, vertelt hoofdvroedvrouw Kathy De Schrooder.

Volledig scherm Het nieuwe ontspanningsbad © LBB

Ontspanningsbad

De grootste vernieuwing is echter het grote ontspanningsbad tussen de beide kamers in. “Als één koppel het bad verlaat, kunnen we deze ruimte weer klaarmaken zodat het kan gebruikt worden door een ander koppel. Het ontspanningsbad is bovendien groot genoeg zodat ook de papa of andere kinderen mee in bad kunnen en het moment samen kunnen beleven. De ene bevalling gaat sneller dan de andere. Bij sommige vrouwen gaat het zodanig snel dat ze hier zelfs geen gebruik van moeten maken en dan zijn ze ontgoocheld. Het is natuurlijk goed nieuws als je het niet nodig hebt, want we gebruiken het relaxatiebad vooral als het lang duurt”, vertelt dokter Veerle Depauw, hoofd Gyneacologie. Hier bevallen is volgens haar een unieke belevenis. “De vrouwen worden bijgestaan door een team van vroedvrouwen dat al heel wat ervaring heeft. De vrouwen worden tijdens het hele proces medisch omkaderd zonder dat de ziekenhuissfeer te veel aanwezig is. De vrouwen die binnenkomen in de bevallingskamer hebben niet het gevoel dat ze in een ziekenhuiskamer staan. Alles is weliswaar aanwezig om, indien er problemen opduiken, over te gaan naar een gewone ‘tafelbevalling’ of om een keizersnede uit te voeren. We zetten natuurlijk zoveel mogelijk in op een natuurlijke bevalling”, vertelt de gynaecoloog.

Volledig scherm Het bevallingsbad © LBB

Minder epidurale verdoving

Van de 445 vrouwen die in het ziekenhuis bevallen kiest 50 tot 55 procent voor een onderwaterbevalling. Het Henri Serruysziekenhuis heeft één van de laagste cijfers voor het gebruik van epidurale verdoving. “We zetten volop in op het water als een natuurlijk middel om de pijn te bestrijden. Meer dan 70 procent van de vrouwen die in ons ziekenhuis binnenkomen heeft een natuurlijke vaginale bevalling. We behoren daarmee bij de top van de ziekenhuizen in Vlaanderen.

Wat na de fusie?

In Oostende zijn volop gesprekken bezig voor een fusie tussen beide Oostendse ziekenhuizen tot AZ Oostende. De vraag die op de lippen van veel mensen - niet in het minst van personeelsleden - brandt, is of de materniteiten zullen samengevoegd worden. Zo ver zijn de gesprekken echter nog niet gevorderd. Voorzitter van het Henri Serruys Danick Minne verzekert wél dat de onderwaterbevallingen behouden blijven. “We zijn momenteel nog niet bezig met de gesprekken over welke diensten waar zullen aangeboden worden, maar er is wel een akkoord dat de onderwaterbevallingen zeker behouden blijven in Oostende. We zijn de enige die dit aanbieden in de ruime regio en mensen komen van ver om hier te kunnen bevallen, dat zetten we voort”, stelt Danick Minne gerust.

Volledig scherm Het verloskwartier van het AZ Sint-Jan Campus Henri Serruys werd volledig vernieuwd. Elke kamer is uitgerust met alle apparatuur om de baby meteen te verzorgen © LBB