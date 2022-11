Camerabeelden laten zien hoe man 12 jaar oude kat over omheining dierenasiel gooit: “Gelukkig zat onze Duitse herder net in zijn hok”

Klacht indienen

De medewerkers van het asiel zijn geschokt. Het asiel zal klacht indienen bij de politie. “Het is echt degoutant”, reageert voorzitter Fabrice Goffin. “Op de beelden is te zien hoe de man eerst uit de auto komt om te kijken of er iemand is. Als hij ziet dat er niemand is ,stapt hij naar zijn wagen en haalt er een kat uit om het daarna over de omheining te gooien. Gelukkig was de Duitse herder die hier zit in zijn hok, want anders bleef er van de kat niet veel meer over.” Het opvallendste is dat de man zelfs niet de eigenaar is van de kat. “We hebben de mensen die op de chip staan gecontacteerd en ze zijn de kat meteen komen ophalen. We weten niet waarom de persoon in kwestie het dier op deze manier heeft gedumpt, maar feit is dat dat je dit gewoon niet doet!”