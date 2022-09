Buurtnetwerk Vuurtorenwijk stimuleert kinderen om zich te ontwikkelen met lees- en speelmateriaal: “Nu willen we het uitrollen in alle wijken van de stad”

OostendeOostende startte in 2019 in het kader van een subsidie met een buurtgericht netwerk in de Vuurtorenwijk. Het netwerk bracht de wensen en noden van de wijk in kaart en op basis daarvan werd nu een actieplan opgemaakt om leer- en ontwikkelingskansen in de buurt te verankeren.

Stad Oostende experimenteerde de voorbije drie jaar in de Vuurtorenwijk met een ‘buurtgericht netwerk voor gezinnen met kinderen’. Het netwerk heeft als bedoeling gezinnen en partners samen te brengen om de leefomstandigheden en omgevingen van de gezinnen te verbeteren. Centraal in het project stond de participatie van de kinderen en de gezinnen.

Het buurtgericht netwerk werd samengesteld uit de verschillende partners die actief zijn in de wijk waaronder De Katrol vzw, SAAMO vzw, het regioteam Kind & Gezin, de wijkbibliotheek, Arktos vzw, basisschool De Morootjes, OLVO Vuurtoren, het Welzijnspunt Vuurtorenwijk en de Stadsmarinier. Elk van deze partners heeft een eigen kijk op de wijk en daardoor was het mogelijk om alle noden en wensen van de gezinnen en kinderen in kaart te brengen en zo een volledig overzicht te creëren. Op basis van dit overzicht werd nu een actieplan ontwikkeld om leer- en ontwikkelingskansen in de buurt te vergroten.

Moeilijk door corona

De subsidie voor het buurtgericht netwerk liep van 2019 tot en met 2022 wat midden in de coronapandemie viel. “Dit maakte het moeilijker om het netwerk op poten te zetten en zeker ook het rechtstreeks werken met de doelgroepen was moeilijker, zo was groepswerk lange tijd onmogelijk”, zegt Niek Vanmaeckelberghe, coördinator van het lokaal gezinsbeleid Oostende. “Toch werd er tijdens de coronaperiode hard gesleuteld aan mogelijke acties die konden uitgevoerd worden zodra dat enigszins kon.”

3 grote stimulansen

Nu het proefproject afgelopen is en het actieplan opgemaakt, hebben de verschillende partners drie stimulansen uitgewerkt die de kinderen uit de buurt kunnen helpen. “Deze proeftuin in de Vuurtorenwijk maakte het mogelijk om in de wijk de juiste actoren samen te brengen en om voorstellen uit te werken”, vertelt Niek Vanmaeckelberghe. “We hebben samen nagedacht op welke manier we de kinderen uit de buurt kansen kunnen geven om zich te ontwikkelen. Zo kwamen we op 3 grote stimulansen. Allereerst hebben een leeshuisje gebouwd waar kinderen en hun ouders op hun gemak samen een boek kunnen lezen bij de zaal Sluisvliet.”

“De analyse van de wijk toonde verder aan dat er op het vlak van taalontwikkeling nog wat vooruitgang mogelijk was, dus werd er met de subsidie en na advies van de stedelijke bibliotheek extra lees- en taalstimulatiemateriaal aangekocht voor de basisscholen in de wijk”, zegt Niek. “Concreet kochten we een 70-tal boeken aan voor elke school en kregen de scholen ook een eigen ‘kamishibai set’. Dit is een vorm van Japans verteltheater waar via prenten een verhaal wordt verteld dat kinderen aanzet tot het beoefenen van de Nederlandse taal.”

“Als laatste werd ook mobiele speelinfrastructuur aangekocht die de verenigingen uit de wijk in de zaal Sluisvliet kunnen gebruiken om kinderen aan te zetten tot spelen”, vervolgt Niek. “De kinderen kunnen ermee zelf constructies bouwen en krijgen hierdoor letterlijk ruimte om vorm te geven aan hun eigen, uitdagende spel. Ze bouwen de gekste constructies, van schepen tot forten, of nestelen zich in kleine hoekjes waar ze rust en geborgenheid vinden als er te veel prikkels zijn.”

Uitrollen in alle wijken

De subsidie van het buurtgericht netwerk liep dit jaar af, maar de verschillende partners willen verder werken aan het project. “Het was niet iets eenmaligs én nog maar het begin”, zegt Jan De Wit, directeur van OLVO Vuurtoren. “We hebben nu een netwerk opgebouwd en zullen blijven samenkomen om verder te bekijken wat we kunnen doen om de kinderen te helpen.” Schepen van Samenleven Maxim Donck bevestigt dat ze verder zullen doen met het project. “We willen deze manier van werken graag uitrollen in alle wijken van de stad. De dynamiek van het netwerk zal doorgetrokken worden binnen de gebiedsgerichte werking van de dienst Buurten & Wijken en de ideeën en stimulansen worden meegenomen op een breder niveau in bijvoorbeeld onderwijs- en taalbeleid.”

