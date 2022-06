Buurtfestival Quartiers d’O wordt jaarwerking: “We willen bewoners een heel jaar lang laten participeren in events die hun wijk opnieuw kan doen opleven”

OostendeDit jaar gaat de derde editie van Quartiers d’O door tijdens Theater Aan Zee. Op 28, 29 en 30 juli zetten verschillende partners drie dagen lang een Oostendse wijk in de kijker; deze keer is dat het Westerkwartier. Nadien groeit Quartiers d’O van driedaags festival uit tot een heuse jaarwerking, in samenwerking met de buurtbewoners zelf.

Het driedaagse festival is een groot buurtfeest dat de buurtbewoners zelf hebben samengesteld samen met partners TAZ, De Grote Post, FMDO, kleinVerhaal en KAAP. Zij willen nu van Quartiers d’O een jaarwerking maken zodat de buurtbewoners een heel jaar kunnen samenwerken om hun wijk te laten opleven. “We willen niet zomaar drie dagen een feest geven en dan weer weg zijn”, vertelt Hans Dewitte van kleinVerhaal. “Het idee van Quartiers d’O is ontstaan tijdens corona wanneer iedereen thuis moest blijven en niet bij elkaar mocht komen. We wilden met dit gratis buurtfeest de mensen bij elkaar brengen en laten genieten van kunst en cultuur. Het is begonnen als een gewoon buurtfeest, dat we nu willen laten uitgroeien tot een jaarwerking. Zo kunnen de buurtbewoners een heel jaar lang werken aan events in hun wijk. We zijn bijvoorbeeld van plan om met alle deelnemende bewoners een kunstwerk te creëren dat te maken heeft met de wijk, om het dan ergens in die wijk te plaatsen. Afsluiten willen we doen tijdens Chambre d’O in maart volgend jaar. Zo zullen we een heel jaar aan het werk geweest zijn met de buurtbewoners.”

Koor Westerkwartier

KleinVerhaal startte ter gelegenheid van Quartiers d’O een nieuw koor op. “Sinds april oefenen deze buurtbewoners verschillende zelfgeschreven liedjes in”, zegt Hans. “Die zijn gebaseerd op verhalen van de leden en de wijk. Het plan is nu om elk jaar nieuwe leden uit verschillende wijken bij het koor toe te voegen. Zo hebben we binnen een paar jaar een groot koor dat heel Oostende vertegenwoordigt.”

Ook Filmfestival Oostende werkt dit jaar en zal op vrijdagavond 29 juli de Belgische film Nowhere tonen op groot scherm. De cast van de film zal dan ook aanwezig zijn. Die avond zullen het Koor Westerkwartier en Onze Rijkdom uit Antwerpen levensliedjes brengen, gebaseerd op de verhalen van de koorleden en de wijk.

Quote Het Westerkwar­tier is een heel diverse wijk en dat willen we ook tonen op het feest. Mensen van alle achtergron­den zullen samen genieten van muziek uit de hele wereld Hans Dewitte, kleinVerhaal

Zaterdag 30 juli is de drukste dag van het festival. Zo zal Radio Républiques des Rêves 12 uur lang live radio maken. Alles zal te volgen zijn op het plein of van thuis uit via Radio Noordzee. “Zo kunnen ook mensen die minder mobiel zijn meegenieten van het feest. Want Quartiers d’O is echt voor iedereen”, zegt Hans. Er zal daarnaast ook live muziek zijn van onder andere Furaya uit Congo, Maya Sapera en de Khan Brothers uit India en Mec Yek uit Roemenië. “Het Westerkwartier is een heel diverse wijk en dat willen we ook tonen. Mensen van alle achtergronden zullen samen kunnen genieten van muziek uit de hele wereld”, vervolgt Hans.

Op zondag is het dan tijd voor De Langste Tafel, waar wijkbewoners samen aan tafel kunnen schuiven. Intussen zullen schrijvers Betül Sefika en Lotte Vrancken verhalen vertellen die ze in de wijk hebben bijeengesprokkeld.

Andere wijken in de toekomst

“We zijn van plan om zeker nog vijf jaar verder te gaan met dit project”, vertelt Hans. “Elk jaar willen we een andere wijk in de kijker zetten, want Oostende heeft er heel wat en veel wijken worden soms een beetje vergeten. Mariakerke staat bijvoorbeeld ook sowieso op de planning. Nu kozen we voor het Westerkwartier omdat het beleid ook volop aan het werken is om deze wijk op te fleuren. Samen kunnen we van deze wijk een mooiere plek maken om te wonen en te leven.”

Ben je een buurtbewoner en geïnteresseerd om nog mee te helpen aan Quartiers d’O? Dan kan je je altijd melden bij een van de verschillende partners. Je bent ook altijd welkom in De Antenne elke woensdag vanaf 17 uur. Meer info en het volledig programma van Quartiers d’O kan je vinden op theateraanzee.be/quartiers-do.

