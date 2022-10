Buurt is dag na gasexplosie nog in shock: “Ik schrik ervan hoe groot de schade is”

oostendeEen dag na de gasexplosie in de binnenstad van Oostende likt de buurt vandaag haar wonden. Terwijl het voor de getroffenen nog afwachten is wat er nu zal gebeuren, komen enkele buurtbewoners die de explosie gisteren van dichtbij meemaakten, even kijken naar de schade. Voor sommigen is het nog te moeilijk om te reageren, anderen vragen bezorgd aan de aanwezige politiemensen hoe het gesteld is met hun collega. De mensen zijn duidelijk begaan met het lot van de mensen die gewond raakten en verbijsterd over wat er gebeurd is.