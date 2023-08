Buurman die Emmy (67) vermoordde en lichaam in Spuikom dumpte op weg naar assisen: “Ik wou haar niet doden”

De Oostendenaar die in 2020 zijn buurvrouw om het leven bracht, zal zich daar allicht voor het hof van assisen voor moeten verantwoorden. De Brugse raadkamer verwees Khaldoon A. (40) vrijdagmorgen namelijk naar de procureur-generaal. A. vermoordde zijn buurvrouw Emmy (67) en dumpte haar lichaam daarna in stukken gesneden in het water van de Spuikom.

De eerste stap richting een assisenproces voor Khaldoon A. (40) uit Oostende werd vrijdagmorgen in de rechtbank van Brugge gezet. De raadkamer verwees hem namelijk naar de procureur-generaal. Het dossier moet nog een kleine juridische molen passeren, maar in het voorjaar van 2024 zal Khaldoon A. zich wellicht voor een twaalfkoppige volksjury moeten verantwoorden.

Voor feiten die absoluut niet min zijn. Begin maart raakte Emmy G. vermist. De vrouw woonde in een appartementsgebouw in de Voorhavenlaan in Oostende. Al snel kwam Khaldoon A. in het vizier van de speurders. Hij woonde in hetzelfde appartementsgebouw en in zijn flat vond de politie sporen van bloed en geweld. “Ik heb een konijn in bad geslacht”, klonk de uitleg van de man.

Wél toerekeningsvatbaar

De bewijzen wezen zo hard in zijn richting dat hij uiteindelijk niet veel anders kon dan de moord bekennen. “Maar ze heeft het een beetje uitgelokt. Ik wou haar niet vermoorden”, verklaarde hij. Feit is wel dat hij haar lichaam nadien in stukken sneed en in zakken in de Spuikom dumpte.

De psychiater stelde vast dat Khaldoon A. wél toerekeningsvatbaar was op het moment van de moord, hoewel A. zelf stelde dat hij met psychische problemen kampte. Een internering - waar hij wellicht op hoopte - lag uiteindelijk nooit op tafel. Het onderzoek is ondertussen volledig afgerond. Voor Khaldoon A. is het nu enkel nog wachten tot de gerechtelijke molen door draait.

