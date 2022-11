Burgemeester Tommelein verkozen tot vicevoorzitter van raad dat minister adviseert rond politioneel beleid

De Raad van Burgemeesters geeft advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken over elk reglement of elke wet van belang voor de politie. De raad bestaat uit zestien effectieve leden en evenveel plaatsvervangers voor een hernieuwbare periode van drie jaar. Zowel kleine als grote politiezones zijn vertegenwoordigd. Acht burgemeesters komen uit Vlaanderen, twee uit Brussel en zes uit Wallonië. De rol van (vice)voorzitter wisselt elke termijn tussen een Waalse en Vlaamse burgemeester.

Er waren in totaal 66 kandidaten en zestien daarvan zijn dus weerhouden, waaronder burgemeester Bart Tommelein van Stad Oostende. Hij is vervolgens aangeduid als vicevoorzitter van het adviesorgaan, naast voorzitter Willy Demeyer van Luik. “Als grootste stad aan onze kust en op één na grootste politiezone van de provincie, kan Oostende een grote rol spelen in het politionele en justitiële beleid. Ik kijk dan ook met veel ambitie uit naar het vervullen van dit mandaat”, onderstreept Tommelein. “Het belang van de raad mag niet worden onderschat. Burgemeesters dragen namelijk een zware verantwoordelijkheid in het uitstippelen van de integrale veiligheid en zijn een spilfiguur in de samenwerking tussen politie, gerecht, lokaal bestuur, de welzijnssector, gemeenschappen en burgers.”