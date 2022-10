Burgemeester laat hotel in Oostende-centrum onmiddellijk sluiten: “Veiligheid van de gasten kan niet meer worden gegarandeerd”

oostende Natali Broods is master en Dominique Deruddere mag openen: dit moet je weten over de eerste echte winteredi­tie van Filmfesti­val Oostende

Op 27 januari start eindelijk de eerste volwaardige wintereditie van Filmfestival Oostende. Het is al de 15e editie van het festival, dat voor het eerst niet meer in september plaatsvindt. Actrice Natali Broods zal Koen De Bouw opvolgen als master, de openingsfilm is ‘The Chapel’ van regisseur Dominique Deruddere. Met De Grote Post komt ook een nieuwe festivallocatie bij. “We willen het Filmfestival meer dan ooit naar het centrum van de stad trekken", zegt directeur Peter Craeymeersch.

