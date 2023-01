Burgemeester blikt terug op ‘moeilijk jaar’ tijdens nieuwjaarsreceptie: “Oostendenaars hebben karakter getoond in 2022"

Na twee jaar konden inwoners nog eens samenkomen tijdens de nieuwjaarsreceptie. Voor het eerst ging dat door in de ACEG Wellingtonrenbaan. Burgemeester Bart Tommelein blikte nog even terug op 2022. “Het was – hoe we het ook draaien of keren – geen makkelijk jaar. De covidcrisis, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis… hebben, tot op vandaag nog, een grote impact op ieder van ons. 13 oktober 2022 was voor Oostende een gitzwarte dag. De gasontploffing in het centrum van onze stad zal lang nog nazinderen. Het is een gebeurtenis waarvan velen zich binnen tientallen jaren, nog zullen herinneren waar ze op dat precieze moment waren. Maar als ik 2022 in één woord moet samenvatten dan is het toch ‘karakter’. Dat is wat Oostende en de Oostendenaars in 2022 hebben getoond”, aldus Tommelein.