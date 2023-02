Burgemeester Bart Tommelein over de uitdagingen voor Oostende: “Bouwen op de site van het oude zwembad zou veel oplossen, maar dat willen we niet”

bredene Bredens overleg met Batopin haalt niets uit. “Ze leggen onze voorstel­len naast zich neer”

Bredene is verbolgen over het verdwijnen van de bankautomaten van de banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC. Via het gezamenlijk initiatief Batopin houden deze banken nog welgeteld één locatie over voor de hele kustgemeente. De gemeente is nog in overleg gegaan met Batopin, maar dat mocht niet baten.