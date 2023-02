Burgemeester Bart Tommelein over de uitdagingen van het stadsbestuur: “Bouwen op de site van het oude zwembad zou veel oplossen, maar dat willen we niet”

voetbal jupiler pro league Terugkeer van Cameron McGeehan moet KVO’s middenveld boost geven: “Ik zie het nog goedkomen”

Cameron McGeehan (27) vierde tegen Zulte-Waregem z’n terugkeer na enkele weken blessureleed. Geen moment te vroeg, want het middenveld van KV Oostende kan wel wat extra body gebruiken. De Engelsman, die in z'n laatste contractjaar zit, is bovendien opvallend optimistisch over de overlevingskansen van de Kustboys. “We hebben nog een kwart seizoen te gaan, hé.”