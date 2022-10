Burgemeester Bart Tommelein geeft duiding over explosie in Oostende: “Eerst was er gasgeur, 17 minuten later volgde ontploffing”

OostendeBurgemeester Bart Tommelein (Open Vld) heeft donderdagmiddag extra uitleg gegeven over de gasexplosie enkele uren eerder in de badstad. Er vielen minstens drie gewonden en er is heel wat schade.

“Onze stad wordt geconfronteerd met een moeilijke situatie”, aldus Tommelein. “De hulpdiensten kregen de eerste melding binnen om 11.19 uur. Die melding betrof een gasgeur. De eigenlijke ontploffing vond plaats om 11.36 uur. Er zijn drie gewonden gevallen die zijn afgevoerd naar gespecialiseerde ziekenhuizen. We hebben meteen een perimeter ingesteld waarin de omliggende straten werden afgesloten en in de rode zone is het gevaar nog steeds niet geweken. Daarbuiten is wel alles veilig. Er wordt nu nog steeds onderzocht of er instortingsgevaar is in omliggende panden.”

“Zeker 15 tot 20 panden zijn beschadigd”, gaat de burgemeester verder. “Tot minstens 20 uur deze avond worden alle nutsvoorzieningen afgesloten. Mensen die niet terug naar huis kunnen, zullen opvang krijgen via de stad. Op dit moment zit de crisiscel bijeen om alles nauwlettend op te volgen”, aldus Tommelein, die bevestigt dat zowel een politieman als brandweerman zwaargewond raakten. De politieman zou in kritieke toestand verkeren. “Over hun precieze toestand doen we geen mededelingen”, geeft Tommelein mee. “De klap was wel enorm. Dat is ook te zien op camerabeelden. Drie mensen waren onmiddellijk daarbij betrokken. Er zijn geen vermoedens van bijkomende slachtoffers, maar een absolute zekerheid is dat niet zolang we niet alle panden konden doorzoeken.”

Ook een kinderopvang in de buurt werd ontruimd. Daar waren 22 kinderen aanwezig. De andere geëvacueerde personen zo’n 25 mensen, krijgen opvang in De Grote Post.

Begeleidster voor mensen met beperking

Ook een vrouw die vlak in de buurt werkt, raakte gewond, bevestigde de burgemeester tijdens de persconferentie. “Het gaat om een begeleidster van kinderen met een beperking”, zegt burgemeester Tommelein. “Zij was aan het werk in een meeneemrestaurant voor mensen met een beperking. Een zeer mooi project waar mensen met een beperking mee helpen bedienen. Het is des te pijnlijker dat zo’n situatie zich daar voordoet.”

Over de oorzaak worden nog geen sluitende verklaringen gegeven. “Het is wel een feit dat er wegenwerken bezig waren. Naar verwachting is een gasleiding geraakt en kan dat de oorzaak geweest zijn. Maar het is aan de experts om dat na te gaan. Want er was eerst die gasgeur, waardoor de politiemensen en brandweer aanwezig waren. Daarop gebeurde de ontploffing. Waar die ontstond, op straat of in het zwaar beschadigd pand, zal moeten blijken uit verder onderzoek. Onze gedachten gaan nu in de eerste plaats uit naar de zwaargewonde slachtoffers en de mensen die hun woning moesten verlaten. We hebben die mensen ondertussen ook slachtofferhulp toegewezen”, besluit Tommelein.

