Bunyamin (26) en Alisha (21) openen luxueuze pitazaak: “Ik wil de mensen kennis laten maken met nieuwe smaken”

OostendeSinds een kleine drie weken kan je aan de hoek van de Christinastraat en Langestraat terecht voor lekkere pita’s bij Benji’s Luxury Pitta. En het zijn niet zomaar pita’s, maar luxueuze pita’s gemaakt met allemaal verse producten. “Alles wat we hier aan de mensen geven is vers en zelfgemaakt”, zegt uitbater Bunyamin (26).

Bunyamin is oorspronkelijk uit Gent, maar is in Oostende aangespoeld voor zowel zijn vriendin Alisha als voor zijn nieuwe zaak Benji’s Luxury Pitta. “Ik kwam al vaak naar Oostende voor mijn vriendin en zag hoe de stad aan het groeien was. Ik had al een tijdje een concept in mijn hoofd om een pitazaak te openen, maar dan anders en innovatiever dan andere pitazaken. Wanneer ik dit pand zag, wist ik dat dit de perfecte locatie ging zijn voor mijn zaak. We zijn aan de hoek van twee grote straten die aan het groeien en opnieuw aan het opfleuren zijn met verschillende nieuwe zaken die openen. Je bent hier ook niet ver van het strand en er passeren hier veel mensen. Een perfectere plek kan ik dus niet bedenken.”

Volledig scherm Benji's Luxury Pitta is te vinden aan de hoek van de Christinastraat en Langestraat. © Emelyne Six

Bunyamin heeft nog op de kokschool gezeten in Brugge en heeft een tijdje in Gent in de horeca gewerkt. “Maar het werd tijd dat ik mijn eigen zaak opende. Het was altijd mijn droom om zelfstandig te worden en iets te doen met mijn concept. Ik ben dan ook heel tevreden met het resultaat. Intussen hebben we al een paar vaste klanten en ‘s avonds is het vaak heel druk. We hebben al veel positieve commentaar gekregen van onze klanten wat echt leuk is om te horen.”

Verse en zelfgemaakte producten

De pita’s die je bij Benji’s Luxury Pitta eet zijn geen gewone pita’s die je ook in andere pitazaken kan terugvinden. “Ik wou iets anders doen met mijn zaak en de mensen op een nieuwe manier laten kijken naar een pita”, zegt Bunyamin. “Ik wou er iets gastronomisch van maken en producten gebruiken die anders niet worden gebruikt in een pita. Zo werk ik bijvoorbeeld met mosterdzaad, burrata en zelfgemaakte pesto. De sauzen dat we gebruiken zijn ook allemaal zelf gemaakt en het vlees is vers rundvlees en kippenvlees. Je proeft dat ook en het smaakt veel beter. Naast de speciale pita’s die we maken, kan je natuurlijk ook de originele krijgen, maar toch nog altijd met een eigen twist erin. Ook de vegetariërs zijn hier welkom. Zo maken we ook pita’s met falafel. Iedereen kan hier dus van een heerlijke pita genieten.”

Volledig scherm Alle producten die ze gebruiken zijn vers en zelf gemaakt. © Emelyne Six

Ik wil de mensen vooral kennis laten maken met verschillende smaken. Ik gebruik combinaties die je niet altijd aan zou denken en ik wil zo de mensen verrassen”, vertelt Bunyamin. “Er zijn hier in Oostende al veel pitazaken, dus wou ik een zaak openen dat Oostende nog niet had. Want er is nood aan hippe zaken in Oostende en ik ben blij om daaraan mee te helpen. We hopen dat we dan kunnen uitbreiden en kunnen groeien als zaak, want ik geloof echt in mijn concept.”

Benji’s Luxury Pitta is open van dinsdag tot en met zondag van 12 tot 22.30 uur. Je kan er ter plaatse eten of ook afhalen en het zelfs tot je thuis laten leveren via takeaway. Je kan ook altijd terecht op hun website voor meer info.

Volledig scherm Ook het interieur is over nagedacht. © Emelyne Six

