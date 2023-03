Budgetbeurs geeft jongeren inzicht in kosten wanneer ze op eigen benen staan: “Onrealistische verwachtingen brengen hen soms in de problemen”

Veel jongeren hebben geen besef over hoe duur alles is en komen zo, eens ze op eigen benen staan, vaak voor onaangename financiële verrassingen te staan. BudgetInzicht, CAW en stad Oostende werkten daarom samen de WAKOSTA?! budgetbeurs uit. Meer dan 400 jongeren zullen deze maand langskomen, bijvoorbeeld om te leren waarvoor ze moeten opletten bij een huurovereenkomst.

Door de stijgende kosten van energie, wonen, sociale media, boodschappen, ... is de financiële druk op jongeren en jongvolwassenen steeds meer toegenomen. Veel jongeren komen daardoor voor onaangename financiële verrassingen te staan. Om dat te voorkomen werd in Oostende een Wakosta?! budgetbeurs opgezet. Dit is een interactief parcours met een blik op de kosten van zelfstandig wonen. “Het is belangrijk dat jongeren leren omgaan met geld. Ze krijgen enkele kapstokken mee, wat ze nodig hebben van inkomen en welke kosten ze zullen tegenkomen.”

“Ze krijgen eerst inzicht in hun inkomsten. Zo krijgen ze een fictief inkomen en trekken ze daarna naar een immokantoor om een huurcontract af te sluiten. Ze leren hier ook bij over het afsluiten van een energiecontract. Dat is niet onbelangrijk in deze tijden van dure energie. Ze gaan ook winkelen, betalen hun vervoer, staan stil bij de kostprijs van kledij en stellen een mediapakket samen. Zo krijgen ze een overzicht van de grote kosten. We doen het heel ludiek en interactief, want we willen de jongeren ook geen schrik aanjagen", zegt Femke Wardenier van BudgetInzicht. “Als laatste bekijken we ook welke kosten vrije tijd met zich meebrengt. Als ze geld te kort komen dan kunnen ze lenen, maar dat kost natuurlijk ook geld."

Volledig scherm Wakosta beurs in Oostende geeft jongeren meer inzicht in financiën. Ze krijgen onder meer een kijk op de huurmarkt en leren bij over energiecontracten © LBB

Onrealistisch

De bedoeling van de tocht is om jongeren bewust te maken, zodat ze niet in schulden geraken als ze eenmaal op eigen benen staan. “Niet alle jongeren worden hier van thuis uit in begeleid, en dan is het belangrijk dat ook zij met geld leren omgaan”, zegt Wardenier nog. Schepen Natacha Waldmann (Groen) en schepen Bart Plasschaert (CD&V) bezochten het project en zien een grote meerwaarde voor jongeren. “We krijgen ook vanuit onze sociale diensten en de brugfiguren signalen dat veel jongeren onrealistische verwachtingen hebben en dat dit soms problematisch is. Zo sluiten ze bijvoorbeeld vaak te dure telecomcontracten af omdat ze dan bijvoorbeeld een telefoon erbij krijgen, maar ze houden geen rekening met de dure kosten die daar mee gepaard gaan. De jongeren worden hier niet genoeg voor gewaarschuwd, en daarom is een initiatief zoals dit heel belangrijk. Daarom wilden we het ook graag ondersteunen”, aldus Waldmann.

Leerrijk

Saif (19) woont als student nog thuis bij zijn ouders. Hij zit in het zevende jaar in het Sint-Jozef. “Ik vind de beurs echt heel interessant. Ik heb al heel wat bijgeleerd, zaken die ik nog niet wist of waar ik nog nooit bij stil had gestaan, zoals bijvoorbeeld de huur. Ik wist ook niets over sociale woningen. Ik heb nog niet meteen interesse om alleen te gaan wonen. Ik zou graag naar de politieschool gaan na mijn zevende jaar, maar ik ben blij dat ik nu al enkele zaken weet voor wanneer het zo ver is.”

