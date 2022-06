Brusselse jongeren komen weg met werkstraf nadat ze picknickend koppel klappen geven voor de ogen van hun kinderen

Bredene/Oostende/Knokke Illegaal riskeert 27 maanden cel na reeks autoinbra­ken

Een 42-jarige Algerijn riskeert in de Brugse rechtbank 27 maanden cel voor enkele autoinbraken in Bredene en Oostende. Met een gestolen bankkaart deed Ali B. ook aankopen in tal van winkels.

16 juni