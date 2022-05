Brusselse jongeren geven picknickend koppel klappen voor de ogen van hun kinderen

Oostende Opnieuw geen Michelin­ster voor een Oostends restaurant: “Dit gastrono­misch verhaal is niet in één, twee, drie geschreven.”

Maandag werden de Michelinsterren uitgedeeld. In Oostende leefde hier en daar de hoop dat ook een Oostendse zaak een ster zou binnenrijven, maar dat is niet het geval. Er is ook geen enkele zaak meer met een Bib Gourmand in de culinaire gids. Bistro Mathilda was de laatste in de lijst, maar volgens uitbater Luc Declerck was het niet meer haalbaar om voor de prijs van 39 euro een kwalitatieve menu aan te bieden. Toch is de stad ervan overtuigd dat die felbegeerde sterren er wel zullen komen.

23 mei