Broer Peter Hintjens droomt van een Arnohuis in Oostende: “We hebben onlangs zijn appartement leeggemaakt... Heel veel spullen kunnen tentoongesteld worden”

Leffinge We hebben na Evenepoel nog een wereldkam­pi­oen op de fiets... Tim Desmet (29) is de beste op een eenwieler: “Het begon allemaal met een YouTube-film­pje”

Wielersensatie Remco Evenepoel won vorig weekend de regenboogtrui, maar daarmee is hij niet de enige Belgische wereldkampioen op een fiets. Leffingenaar Tim Desmet (29) is immers de beste van de wereld op een eenwieler. Eind augustus won hij goud op het WK in Grenoble in Frankrijk in de discipline hoogspringen. “Ik sprong toen 1.30 meter hoog. Daarnaast eindigde ik daar ook tweede en derde in twee andere disciplines”, zegt Tim.

29 september