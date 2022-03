Bristol Oostende opent de deuren in vernieuwd pand

Oostende The Crystal Ship brengt opnieuw grote streetart-kunste­naars naar Oostende

The Crystal Ship komt terug, in volle glorie. Vanaf 28 maart beginnen 12 kunstenaars de collectie van Street art in de stad uit te breiden. Na deze editie zullen er in totaal meer dan 70 grote muralis in Oostende zijn. Nieuw dit jaar is de interactieve workshop voor bezoekers tijdens Painting Nights. Curator Bjørn Van Poucke licht alvast toe welke artiesten er binnenkort aanmeren in Oostende.

21 maart