Bredene maakt plan op voor Vicognewijk, met daarin ook regels rond verharding

BASKETBAL TOP DIVISION TWO Ruben De Baene en Sijsele zijn tuk op winst in derby: “Revanche nemen voor verlies in heenmatch”

In Top Division Two staan Basket Sijsele en KBGO Finexa Basket@Sea zaterdagavond tegenover elkaar. De inzet van het West-Vlaams duel is naast het prestige ook de derde plaats in de rangschikking. Bij beide ploegen is de motivatie ontzettend groot om de overwinning binnen te halen.

14 april