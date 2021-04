Brand uitgebroken in Europacentrum, hoogste gebouw van de kust: 33 bewoners geëvacueerd

OostendeIn Oostende is donderdagmorgen rond 4.20 uur brand uitgebroken in het Europacentrum in Oostende, het hoogste gebouw van de kust. “De brand ging gepaard met felle rookontwikkeling op de vijfde verdieping. Er zijn 33 mensen geëvacueerd”, zegt brandweerkapitein Dries Van der Veken.

Toen de noodcentrale een brandoproep kreeg vanuit het Europacentrum, liet de brandweer niets aan het toeval over. Tientallen pompiers en heel wat brandweervoertuigen rukten uit. Er werd ook meteen versterking vanuit omliggende gemeenten opgeroepen. Het gebouw bevat immers 250 appartementen, is 104 meter hoog en telt 35 verdiepingen. Ook de politie begaf zich massaal ter plaatse.

“Bij aankomst was de rookontwikkeling op de vijfde verdieping groot en is met evacuaties gestart. Het duurde een tijdje vooraleer de brandhaard werd gevonden. Intussen zijn de mensen ondergebracht op verschillende locaties op de benedenverdieping in een andere vleugel", legt Dries Van der Veken uit. Ook burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) kwam ter plaatse.

Volledig scherm De brandweer bij het Europacentrum in Oostende, waar brand uitbrak in de kelder met 33 evacuaties tot gevolg. © Bart Boterman

Gemeentelijk rampenplan?

“Omdat de brandhaard niet meteen gevonden werd, besloten we om over te gaan tot het gemeentelijk rampenplan, waarbij ook de noodplanningsambtenaar in actie komt en opvang voor de geëvacueerden wordt gezocht. Luttele seconden later werd de brandhaard dan toch gevonden en is het rampenplan toch niet in werking getreden. De bewoners zijn uiteindelijk niet naar andere locaties overgebracht moeten worden. Ik ben opgelucht dat dit niet erger is afgelopen", aldus Bart Tommelein.

Via kokers verspreid

De brand bevond zich in de kelder. “In een private, afgesloten opbergruimte woedde een aanzienlijke brand, die weliswaar snel geblust werd. De rook had zich doorheen het gebouw, vooral de vijfde verdieping, verspreid via kokers en luchtkanalen. Na het blussen zijn me meteen overgeschakeld op het ventileren en uitvoeren van CO-metingen doorheen het hele gebouw. Rond 5.30 uur mochten de 33 geëvacueerde personen terug naar appartementen", duidt Van der Veken, postoverste van de brandweer van Oostende.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie lichtte het parket in en die zal allicht een branddeskundige aanstellen om de oorzaak te achterhalen.

