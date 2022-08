Bram is al 15 jaar verpleegkundige op de spoedafdeling van AZ Damiaan in Oostende: “Dit is de drukste zomer uit mijn loopbaan”

Oostende De Paulusfees­ten zijn begonnen! Leuke straatacts en Oostendse sin­ger-songwriter bijten de spits af

Het gratis stadsfestival Paulusfeesten is vandaag van start gegaan. Traditioneel is er heel wat straatanimatie gepland en in de vooravond konden bezoekers al meteen proeven van enkele leuke acts. De politie raadt intussen wel aan een oogje in het zeil te houden voor gauwdieven.

9 augustus