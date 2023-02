Chambres d’O kan opnieuw heel wat toeschouwers bekoren

Een theater-, muziek- of comedyvoorstelling bekijken in iemand zijn woonkamer. Het blijft de speciale formule van de 7de editie van Chambres d’O. De nieuwe editie na twee coronajaren lokte heel wat volk. Ook voor de artiesten zelf is het een speciale manier om publiek te ontvangen. Oostendenaar Ruben Mardulier (29) deed al voor de derde keer mee en dat is in zijn eigen woonkamer. “Ik vind Chambres d’O een superfijn festival. Het is leuk om mensen in een kleine capaciteit in een woonkamer te hebben. Het is veel huiselijker en gezellig. Er heerst een ander gevoel bij het publiek en de gedragscodes zijn anders dan in een traditionele black box”, vertelt de artiest. Hij bracht de voorstelling Crashtestdummy test, maar moest het wel wat aanpassen aan de kleine ruimte. “De vorige keer heb ik het gespeeld in een grote theaterzaal. We hebben heel wat aanpassingen gedaan, maar in elke limiet zit ook weer een uitdaging.”