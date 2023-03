Bovengrondse bouwwerken aan nieuwbouw VTI Oostende gestart: “Tegen het bouwverlof zou de open ruwbouw af moeten zijn”

Bewoner (26) in cel voor brandstich­ting in apparte­ment: "Rookmel­ders uit gemeen­schap­pe­lij­ke delen in zijn flat gevonden”

Een 26-jarige man zit in de cel op verdenking van brandstichting in het appartementsgebouw in Oostende waar hij zelf woonde. Hij stak er een deur in de gemeenschappelijke gang in brand.