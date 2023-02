Boven De Wolken fotografeert 5.000ste sterrenkindje: “We zijn een onderdeel geworden van de standaardzorg voor ouders die hun baby verliezen”

VZW Boven de Wolken wil er zijn voor gezinnen op een van de moeilijkste momenten in hun leven. Niet alleen door een mooie fotoreportage te maken, maar ook door deze gezinnen te begeleiden op een moment waarop hun wereld stilstaat. “In de 7 jaar sinds de oprichting van Boven de Wolken hebben we ervoor kunnen zorgen dat we onderdeel geworden zijn van de standaardzorg voor ouders die hun baby verliezen. We werken intensief samen met alle ziekenhuizen in Vlaanderen en Brussel en bijna alle materniteiten in Wallonië. Daar zijn we best trots op want we vinden het van het grootste belang dat ouders tastbare herinneringen bezitten van dat korte leven. Het voorbije jaar mochten we ook heel wat Belgische steden en gemeenten inspireren en begeleiden in de aanleg van een kindvriendelijke begraafplaats en sterrenweide”, vertelt Anneleen Fransen, medeoprichtster van Boven de Wolken.