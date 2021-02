Boven de Wolken fotografeerde in januari al 83 sterrenkindjes: “Nooit komen er nog foto’s bij van onze Rosalie, maar deze zijn prachtig”

Oostende Olijk comment­aarduo Tony Obi en Johnny Nierynck steelt de show tijdens livestream Cercle Brug­ge-K­VO: “Hadden geen zin in serieus gepalaver met statistiek­jes”

10 februari Frank Raes en Filip Joos, opgelet. Met gewezen profs Tony Obi en Johnny Nierynck is een nieuw commentaarduo opgestaan in voetballand. In de achtste finales van de beker van België beleefden de twee hun vuurdoop als verslaggever en dat leverde bij wijlen hilarische situaties op. Terwijl Tony, nu werkzaam bij KV Oostende, zijn liefde voor de kustploeg niet kon verbergen, trachtte Johnny als ex-KVO- en Cercle-speler de balans te bewaren. “We spraken af om het luchtig te houden, want op tv is het soms veel te serieus.”