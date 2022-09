Bouwvergunning voor nieuw dierenasiel verloopt na twee jaar discussie over financiering. “Stadsbestuur is onbetrouwbaar”

Bemiddelaar

Oppositiepartij Vooruit wilde polsen naar een stand van zaken vermits de bouwvergunning die twee jaar geleden werd afgeleverd volgende week verloopt. Ook de bemiddelaar is in november al een jaar aangesteld. Schepen Silke Beirens (Groen) benadrukte dat er geen middelen voorzien zijn in de begroting voor een nieuw asiel en dat er ook nog geen oplossing is met de bemiddelaar. “Het is nog te vroeg om hierover te communiceren, er zijn nog verschillende opties”, zei de schepen. Wat die opties zijn, is ook bij het Blauw Kruis onduidelijk. “Wij hebben in al die tijd één gesprek had met de bemiddelaar en één gesprek met de schepen en de burgemeester erbij. Er is met ons nog niet gesproken over een mogelijke oplossing”, zegt Fabrice Goffin. Hij volgde de gemeenteraad met de nodige frustratie. “De schepen zei dat wij geen bouwvergunning moesten aanvragen zonder dat het financiële verhaal rond was, maar dat is echt frappant. Wij hebben immers een collegebesluit waarin staat dat de stad 500.000 euro zou voorzien op twee voorwaarden. De eerste was dat we zelf een half miljoen euro zouden inzamelen en de andere was dat er een bouwvergunning zou zijn. We hebben dat in orde gebracht zodat we terug naar de stad konden gaan om het budget in orde te krijgen.”