Bouw een raket met plastic fles of speur zelf naar meteoren: Space Village laat je alles over het heelal ontdekken

‘Space village’ brengt tal van sterrenkundige en ruimtevaartgerichte verenigingen, organisaties en bedrijven samen op één plaats om het publiek te informeren, maar vooral te boeien, over de wonderen van het heelal. Zo kunnen bezoekers meteoren komen spotten dankzij de BRAMS radio-antenne en leer je meer over het educatieve MOMSTER project dat scholen in staat stelt zelf meteoren te detecteren. Ook leer je er alles over het ‘Radio Meteor Zoo’ burgerwetenschapsproject. In de VR-hoek kan je de historische maanlandingen opnieuw beleven, bestudeer je de atmosfeer van de Aarde, ga je mee met de Europese ExoMars missie of breng je een bezoek aan de rode planeet.