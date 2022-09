Bootsea lokt opnieuw heel wat feestvierders naar Oostende: “Iedereen mag hier gewoon zichzelf zijn”

Mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een volwaardig festival waar ze zichzelf kunnen zijn, genieten van de nodige ruimte en vrijheid en hun knaldrang ten volle kunnen uiten. Dat is het uitgangspunt van de Oostendse organisatie Duinhelm om een eigen festival te organiseren. Bootsea is ondertussen al aan de vierde editie toe en de bekendheid begint stilaan te groeien. “Er zijn 1.800 feestvierders op de afspraak. Er komen mensen uit gans Vlaanderen en zelfs Nederland. We zien heel wat grote en kleine groepen, maar er zijn ook veel individuele bezoekers. We hebben voor een kwalitatieve line-up gezorgd waardoor mensen van ver naar hier komen om artiesten zoals Camille, De Bromeo’s en Kobe Ilsen met Viktor Verhulst aan het werk te zien”, licht Wim Rogiers van Duinhelm toe.

Zelfstandig

Het voordeel van het festival is dat het volledig aangepast is voor mensen met een verstandelijke en fysieke beperking. “We zouden het liefst van al hebben dat alle festivals toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, maar we vinden het zeker ook een meerwaarde om zelf voor een kwalitatief aanbod te zorgen. Zo werken we bewust met een klein en overzichtelijk festivalterrein. De prijzen van de drankjes zijn duidelijk aangegeven en voor iedereen begrijpelijk. Daardoor kan iedereen hier zelfstandig genieten van het feest. We leggen de lat weliswaar nog altijd zeer hoog. Het is echt een festival en we zijn zeer trots op de line-up”, vertelt directeur Saskia Verelst. Bootsea zet niet alleen in op dance maar ook op beleving. De bezoekers kunnen op het terrein verder nog genieten van uitgebreide animatie zoals een silent disco, een chill ruimte tot zelfs een kunstbar.

Camille

Het feest werd op gang getrokken door Dj Jack, beter gekend als de Oostendse Jaimie Van Kerschaver uit Down the Road, die na het programma al heel wat optredens gaf, waaronder op Dranouter en Kamping Kitsch. Nu mocht hij in Oostende het festival zelfs openen. Donderdagmiddag schalde op het festivalterrein ook ‘Vuurwerk’ door de boxen en huppelde Camille over het podium. Het publiek danste er volledig op los en zwaaide enthousiast met de armen in de lucht. Een bekend zicht als de Vlaamse topzangeres de revue passeert. Er liepen heel wat fans rond die dolgelukkig waren dat ze haar in levende lijve aan het werk konden zien. “Camille is echt een topper. Ik heb hier zo hard naar uitgekeken. Ze is echt zo leuk. Ik ben zelfs bevriend met haar op Facebook”, vertelt Mike.

