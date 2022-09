BMW Verhelst schenkt gloednieuwe BMW aan VTI Oostende: “We willen zo de jongeren warm maken voor een job in de autosector”

oostende Zeilschip Mercator komt aan de kant te liggen

Zeilschip Mercator wordt dit najaar gedraaid in het Mercatordok, waar het alomgekende museumschip al sinds 1964 ligt aangemeerd. Deze operatie is nodig om enkele belangrijke herstellingswerken te kunnen uitvoeren aan de dwarsmasten, al is de kans groot dat het schip in de toekomst zo blijft liggen.

20 september