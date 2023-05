“Binnenkort moet ik bevallen en ik weet niet eens of ik schadelijke stoffen heb binnengekregen”: bewoners boos over late briefing van vervuiling op luchthaven

Unicum in de filmwereld: buurtbewo­ners Hazegras spelen hoofdrol in nieuwe kortfilm van ‘kLeinVer­haal’

Na ‘Take Good Care Of My Baby’ in de Nieuwe Stad en ‘Toetnoasteki’ in de Vuurtorenwijk is regisseur Nicolas Daenens terug voor een nieuwe kortfilm in het Hazegras. “We werken met hetzelfde concept, enkel de thematiek is anders en past bij de wijk”, vertelt de regisseur met Oostendse roots. We gingen eens langs achter de schermen.