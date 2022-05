BINNENKIJKER. De Central Park Tower op Oosteroever: een stukje New York in Oostende

De Central Park Tower - van bouwheer Burco Coast en hoofdaannemer D’hoore Construct - is te vinden aan de haven van Oostende tussen de Victorialaan en de Hendrik Baelskaai. Er wordt nog volop aan gebouwd; intussen zijn ze net over de helft van het aantal verdiepingen. Tijdens de Open Wervendag konden we al tot op de elfde verdieping klimmen, maar daar moeten er de komende maanden nog eens elf bovenop komen. In totaal zullen er 103 appartementen in het gebouw zijn, in verschillende grootten en kostprijzen. De verkoopprijs start vanaf 165.000 euro voor een éénslaapkamerappartement tot meer dan 1 miljoen euro voor een penthouse.

Op maat gemaakte bakstenen

Deze toren is het vijfde gebouw dat op de Central Park site te vinden is. Ze zijn ook net gestart met de bouw van het zesde en zevende appartementsgebouw. Wegens de heel vlotte verkoop van de appartementen, is de verkoop van de appartementen in die twee gebouwen ook al gestart. “Maar de Central Park Tower blijft wel speciaal. Het is ook het gebouw waar we het meeste werk aan hebben. De bouwheer en architect hebben dan ook kosten noch moeite gespaard”, zegt Dirk D’hoore. “De 22 verdiepingen zijn opgetrokken in beige architectonisch beton en gemetselde bakstenen die op maat gemaakt worden bij Wienerberger, om optimaal aan te sluiten bij de historiek van de unieke locatie. Het gebouw bestaat uit een dragende structuur van beton, zowel geprefabriceerd als ter plaatse gestort.”

Gemeenschappelijk zwembad en fitnessruimte

“Naast de 103 appartementen telt de Central Park Tower ook twee ondergrondse verdiepen voor garages, parkeerplaatsen en bergingen. Op het gelijkvloers bevindt zich verder een royale inkomhal, een gemeenschappelijk zwembad en een fitnessruimte”, vertelt hoofdaannemer Dirk D’hoore van D’hoore Construct. “We zijn nu aan het vijftiende verdiep begonnen en hebben ondertussen een voorsprong op de planning van een tweetal maanden. Eind oktober zou de ruwbouw boven er moeten staan.”

Met dit project wil de stad Oostende een stukje New York naar België brengen - vandaar ook de naam ‘Central Park’. “Het idee komt van New York waar je het grote park tussen allemaal hoge appartementsgebouwen ziet”, zegt Dirk D’hoore. “We willen hier op Oosteroever een beetje hetzelfde gevoel creëren. Zo is er rond de gebouwen groen en natuur te vinden. Er is ook een city river aangelegd langs het gebouw waar altijd water vloeit. Dat zal een kabbelend beekje zijn bij warm en droog weer, en een dynamische waterpartij bij hevige regenval. Het systeem is zo gemaakt dat wanneer het regent, het regenwater niet rechtstreeks in de riolen terechtkomt. Via innovatieve afwateringskokers onder Central Park infiltreert het water beetje per beetje de grond in.”

Vanop het terras heb je een mooi zicht op het park.

Zonneterras met uitzicht op park en zee

Het uitzicht vanuit de toren is niet min. Uit de appartementen kijk je over de zee, de skyline van de stad en de vaargeul. Aan de achterzijde vormen het park van 1,2 hectare, de fonteinen, de duinen en de parkvijver een groene oase waar je zelf geen onderhoud aan hebt. Door de grote terrassen kan je ook de hele dag lang van de zon genieten. “Central Park Tower dankt zijn bijzondere architectuur onder meer aan de draaibeweging in de terrassen”, zegt Dirk D’hoore. “Die twist geeft de platformen maximaal zonlicht en minimale schaduw van het terras erboven.”

De Central Park Tower en de hele site moeten een nieuwe trekpleister voor Oostende worden. De meeste appartementen zijn inmiddels verkocht, maar er zijn er nog 17 vrij. Geïnteresseerd? Je kan voor meer info of een afspraak contact opnemen via 0470 37 57 68 of via info@baelskaai.be.

Vanop het terras heb je ook zicht op zee.

Zicht op het park waar ook een vijvertje te vinden is.

Zicht op de haven van Oostende.

Dit is hoe de toren er zal uitzien.

Voorbeeld van hoe een appartement er kan uitzien.

Voorbeeld van hoe een keuken in een appartement er kan uitzien.