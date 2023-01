Bibliotheek organiseert opnieuw Broodje Poëzie en bibDate

Bredene Zijn karakter­kop kent u zeker, de naam Maurice Vermeersch (56) misschien niet: wie is de West-Vla­ming die in 6 jaar in 500 reeksen en films opdraafde?

U zag hem misschien in Thuis, in Nachtwacht, in FC De Kampioenen of in De Buurtpolitie. Maar hij schitterde ook naast Hollywoodactrice Marion Cotillard in de film Annette en 380 miljoen Chinezen konden van zijn ‘moustache’ genieten in het ginder razend populaire Mr. Right. Maurice Vermeersch (56) uit Bredene rondde net de kaap van de 500 figurantenrollen. En dat is niet slecht voor een man die slechts 6 jaar geleden naar ons land terugkeerde na een leven als militair in onder meer Iran, Irak en Turkije. Een kennismaking met de misschien wel meest onbekende Bekende Vlaming.

