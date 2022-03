Bewoonster staat plots oog in oog met inbreker die televisie aan het inladen is in woonkamer

OostendeDe bewoonster van een woning in de Nachtegalenlaan beleefde donderdagochtend de schrik van haar leven toen ze in haar woonkamer oog in oog stond met een inbreker. De man was doodleuk de televisie aan het inladen in een winkelkar.