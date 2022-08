Bewoners van Oostends woonzorgcentrum volgen opbouw van concert van Rammstein in hun achtertuin: “Ik had nog nooit van hen gehoord, maar ga zeker vanop mijn terras meeluisteren”

Terwijl de bewoners van het woonzorgcentrum langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende normaal gezien uitkijken over de volkstuintjes en en een groene weide, werden hier de voorbije twee weken heel wat hekken geplaatst om het terrein af te sluiten. Nieuwsgierige bewoners gingen er al eens wandelen en zagen tussen de spleten door hoe op het terrein een groot podium en tenten werden opgebouwd, en hoe de vrachtwagen af en aan kwamen rijden met materiaal. Voor Georgette was het alvast een plezier om aldie bedrijvigheid te volgen. “Van mij mag het allemaal, we kunnen al twee weken volgen hoe het allemaal verloopt.” Liliane is blij dat organisator Greenhouse Talent langskwam in het woonzorgcentrum om uit te leggen wat er allemaal zou komen. “Het is wel eens speciaal. Het is niet echt mijn muziek, maar het wekt op en automatisch beweeg je toch mee. Het is modern.” Simonne wil woensdagavond zeker luisteren op het terras. “Tijdens de pandemie werd hier ook muziek gespeeld en kwamen we allemaal luisteren, waarom nu ook niet? We kunnen het optreden niet zien, maar we zullen het zeker goed kunnen horen. Ik ben benieuwd.” Simonne was dan weer graag met een busje naar het concert geweest. “Dat is niet mogelijk zeker? We hadden alleszins wel veel bekijks gehad”, lacht ze nog.