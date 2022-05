Bewoners ongerust over plannen voor randparking en ‘t Bosjoenk. “Wij kwamen hier voor de rust en die zal misschien binnenkort verdwijnen”

Toen ze hier kwamen wonen werden de honderdtal gezinnen van Bootsman gelokt met een belofte van rust en een groene omgeving. “Ik zie nog zo het bord voor me dat hier stond toen het project gelanceerd werd”, zegt een bewoner. “We zijn hier allemaal komen wonen omdat je midden in het groen zit. Maar nu is het stadsbestuur van plan om de randparking uit te breiden. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de site van ’t Bosjoenk zou vervangen worden door een grote fuifzaal met een capaciteit van 500 mensen. Als hier elke week fuiven georganiseerd worden en aan de andere kant nog meer auto’s aangetrokken worden, mogen we onze rust vergeten”, klinkt het ongerust.

Inspraak

“We willen graag nu al onze bezorgdheid uiten aan het bestuur. Op de wijkbabbel zei burgemeester Bart Tommelein dat hij inspraak hoog in het vaandel draagt. We willen daarom dan ook oproepen om rekening te houden met ons als ze die plannen opstellen. Wij zitten middenin beide projecten en wij zullen er de nadelen van ondervinden.” De bewoners opperen verder nog dat een randparking hier niet thuishoort midden in het centrum. “Er zijn toch nog plaatsen genoeg aan de rand van de stad die mogelijkheden kunnen bieden en die onmiddellijk bereikbaar zijn vanaf een invalsweg. Ik denk maar aan de Verenigde Natiënlaan of de site van de RMT achter het station. Iedereen weet dat er geen ferries meer naar Oostende zullen komen. Waarom wordt die ruimte niet beter benut?", aldus Ronny Vaneygen.

Wat de fuifzaal betreft, vrezen de bewoners niet enkel geluidshinder, maar ook alles wat erbij komt kijken. “Dat zal overlast geven. Als mensen vetrekken van op een feest of optreden is dat vaak niet in stilte. Er wordt nu gesproken over één fuif per maand, maar welke zekerheid hebben we daarover?” De bewoners wijzen erop dat ze nu ook al hinder ondervinden van het dierenasiel en dat ook hier een nieuwbouw gepland is die opschuift richting Bootsman. “We zijn voor deze plannen al in overleg gegaan en toen werd ook tegemoet gekomen aan onze vraag om een geluidswerende muur te plaatsen, maar er is nog geen duidelijkheid of dat nieuwe asiel er ook komt”, zegt Carine Hebbelinck.

Leefbaarheid

“Ik begrijp dat bewoners vragen hebben over zowel de nieuwe stadsparking die we aan het Bosje zullen bouwen als over de herontwikkeling van het Bosjoenk, met een nieuwe zaal die de huidige vervangt. Daarom hebben we beide onderwerpen vorige week nog maar uitgebreid besproken met heel wat omwonenden tijdens de wijkbabbel. Wat betreft de ontsluiting van de parking, hoeft men zich geen zorgen te maken. De parking zal vooral gericht zijn op lang parkeren waardoor het aantal bewegingen in en uit beperkt zal zijn. Wat betreft de nieuwe fuifzaal, is het zo dat we de bestaande zaal die helemaal niet is geïsoleerd, ook niet op vlak van geluid, vervangen door een gebouw dat wel beantwoordt aan alle normen, ook op het vlak van geluid. Dit zal de leefbaarheid van de omgeving alleen maar verbeteren", zegt eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor mobiliteit en stadseigendommen.

Volgens de schepen zullen de projecten zeker geen afbreuk doen aan het groene karakter van de wijk. “Wel integendeel: we blijven het groene karakter van de ganse wijk Hazegras versterken. Onlangs nog maar met de vergroening van het stationsplein, en binnenkort door de heraanleg van de omgeving van de SkyTowers. Stad Oostende is een kleine stad die op het vlak van mobiliteit, maar bijvoorbeeld ook op het vlak van veiligheid en zorg, heel wat noden van een grotere stad moet lenigen. Dat betekent dat we goed doordachte keuzes maken om tot goede oplossingen te komen. En bij het maken van die keuzes stellen we leefbaarheid steevast voorop. Want uiteindelijk is het ons daarom te doen: van Oostende een stad maken waar het fijn is om te wonen, te werken en te ontspannen. Daar werken we dag na dag hard aan.”