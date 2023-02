Bewoners even geëvacueerd na gaslek in Koninginnelaan

Van wandeling tot champagne proeven: ontdek onze vijf weekend­tips in Brugge en aan de kust

De krokusvakantie loopt op z'n einde, net als de carnavalsgekte aan de kust. Omgekeerd staat alweer het nieuwe Vlaamse wielervoorjaar voor de deur. En hoewel het nog frisjes is, wordt er ook best wel wat zonneschijn voorspeld. Wij geven u alvast vijf tips om er op 25 en 26 februari een topweekend in Brugge en aan de kust van te maken.