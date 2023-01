Betaalbaar wonen in Oostende? Maak kennis met Mispel

Het beste van twee werelden. Dat is wat je van het nieuwbouwproject van ION kan verwachten. “Mispel ligt rond het prachtige nieuwe Cécile Heems park, waardoor je als bewoner continu in het groen vertoeft. Daarbij ben je zo in Oostende”, aldus Senior Project Developer Michaël Vandaele. Ontdek hier wat het project nog meer te bieden heeft.

• Meer dan 10 jaar ervaring

ION is geen groentje in de bouwsector. Met een dikke 10 jaar op de teller heeft de projectontwikkelaar drie kantoren verspreid over heel Vlaanderen. Hun hoofdkantoor is gevestigd in Waregem. Daarnaast hebben ze een kantoor in Antwerpen en in Brussel. “Wij staan voor innovatieve projectontwikkeling met een meerwaarde voor mens en omgeving en dat slaat duidelijk aan”, aldus Michaël. “We tellen momenteel zo’n 135 werknemers en zijn bezig met ongeveer 120 projecten, waaronder Mispel.”

• Unieke architectuur

Voor ION een spade in de grond stak, was het Mispelplein een onderbenutte site. Er waren drie voetbalvelden met oude kantines die niet bepaald toegankelijk waren voor de buurt. Maar daar heeft ION verandering in gebracht. Ze bouwden er intussen 48 huizen en 11 appartementen die zeer snel verkocht waren. Momenteel zijn ze bezig met de bouw van de laatste fase, bestaande uit 15 woningen. “Ook nu moet je snel zijn, want er zijn er al vijf de deur uit”, zegt Michaël.

“De huizen hebben een unieke architectuur”, gaat hij verder. “We werken met dwarse zadeldaken, die een knipoog vormen naar de oude Oostendse vissershuizen. We gebruiken ook bakstenen in verschillende kleuren om de woningen een eigen identiteit te geven.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Een beeld van Mispel. © ION

• Jij kiest!

Ook leuk meegenomen: als koper kies je de afwerking van je woning volledig zelf. “Als de compromis getekend is, nodigt onze klantenbegeleiding je uit om alles te bespreken. Binnenin kan je alles kiezen. Zelfs de indeling van het huis kunnen we aanpassen. Je kan met andere woorden jouw stempel drukken en dat met professionele hulp.”

• Toplocatie

Nog een troef is de locatie van Mispel. Het project ligt namelijk vlak bij de Torhoutsesteenweg, wat een invalsbaan is naar de stad Oostende. Supermarkten, scholen en een bakker zijn dus in de buurt. Als je iets verder moet zijn, kan je je auto na de rit trouwens gewoon bij je woning parkeren. “Vertoef je graag in het groen? Ook dan is het project iets voor jou”, aldus Michaël. “Het is namelijk gebouwd rond het nieuwe Cécile Heems park. Perfect als je eens wilt gaan joggen of met vrienden wilt picknicken.”

• Goed voor het milieu en jouw portemonnee

Tot slot is Mispel niet alleen een project in het groen, het is ook een ‘groen’ project. “Bij ION dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel”, zegt Michaël. “Als koper kan je dan ook kiezen voor een warmtepomp. En die hoef je niet in één keer te betalen. Als je wilt, kan je die ook gedurende 15 jaar afbetalen tot hij van jou is. En dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee.”

Wil je meer weten over deze woondroom? Neem dan een kijkje op de website. Je kan ook altijd contact opnemen met ION via matthias.elewaut@ion.be of 0477 80 61 11.