Bestuurder wordt afgeleid door sigaret en rijdt tegen paaltje

BASKETBAL BNXT-LEAGUE FINALE PLAY-OFFS Kangoeroes Mechelen weggebla­zen in eerste titelmatch tegen Oostende (103-60): “Ik wil géén drie keer verliezen met veertig punten”

De eerste finalewedstrijd van Kangoeroes is uitgedraaid op een fiasco. Na nog geen vijf minuten gingen de Mechelse kopjes naar beneden. Game over. Op alle vlakken werd het afgetroefd. Overklast door Oostende. Maandag moet het stukken beter of een sweep dreigt.

22 mei