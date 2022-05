Bestuurder vrijgesproken voor agressie tegenover mama die met haar dochtertje op straat fietste

De vermeende feiten speelden zich op 25 maart vorig jaar af in de Kaïrostraat in Oostende. N.B. reed die dag met z’n wagen achter een vrouw die met haar dochtertje aan het fietsen was. Aangezien hij zich in een fietsstraat bevond, mocht de Algerijn de fietsers niet inhalen. Volgens het parket hield hij zich echter allerminst aan de verkeersregels. Toen hij de vrouw toch inhaalde, sloeg die in paniek tegen z’n wagen. N.B. zou daarop uitgestapt zijn en haar de huid hebben vol gescholden. De man zou haar ook in het gezicht hebben gespuwd.