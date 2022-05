Bestuurder test positief op drugs na banaal verkeersongeval

Lombardsijde Robert en Tamara stoppen na 17 jaar met café De Sterre: “Maar we blijven pintjes tappen tot we een opvolger vinden”

Na 17 jaar hard werken, hebben Robert en Tamara van café De Sterre in Lombardsijde beslist om hun zaak over te dragen. Het koppel heeft 17 jaar lang hun hart en ziel gegeven voor de vele klanten. “Hopelijk vinden we nog voor de zomer een overnemer, zodat we zelf ook van het goede weer kunnen genieten”, zegt Tamara.

10 mei