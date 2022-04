Bestuurder staat terecht voor agressie tegenover mama die met haar dochtertje op straat fietste: “Hij spuwde in volle coronatijd in haar gezicht”

Oostende/MiddelkerkeEen 35-jarige man uit Middelkerke riskeert 6 maanden cel voor verkeersagressie in Oostende. Nacer B. zou een fietsende vrouw in het bijzijn van haar dochtertje in het gezicht gespuwd hebben. Ook een getuige die tussenkwam zou nadien nog in de klappen hebben gedeeld. Zelf vraagt B. de vrijspraak.

De feiten speelden zich op 25 maart vorig jaar af in de Kaïrostraat in Oostende. Nacer B. reed die dag met z'n wagen achter een vrouw die met haar dochtertje aan het fietsen was. Aangezien hij zich in een fietsstraat bevond, mocht de Algerijn de fietsers niet inhalen. Volgens het parket hield hij zich echter allerminst aan de verkeersregels. “Toen de rijbaan iets breder werd, haalde hij toch in”, vertelde procureur Fauve Nowé. “De fietsende vrouw vreesde dat haar dochtertje zou worden aangereden en sloeg in paniek op z’n wagen.”

Mes?

Nacer B. stopte even verderop en stapte uit. “Hij begon het slachtoffer uit te schelden. Omstaanders kwamen tussen, omdat ze vreesden dat hij haar een vuistslag zou geven. De beklaagde spuwde haar daarop vol in het gezicht en reed weg.” Eén van de getuigen die was tussengekomen, besliste B. achterna te rijden op z'n longboard. De agressieve bestuurder kreeg dat in de gaten en stopte enkele honderden meters verder. “Hij liep op de longboarder af en haalde uit met een voorwerp. Volgens het slachtoffer ging het om een mes. Hij kon de slag afweren met z’n arm en liep daardoor een scheur op in z’n trui.”

De Algerijn nam na het dubbele incident de vlucht, maar kon snel worden opgepakt door de politie. Hij schoof de schuld echter in de schoenen van de slachtoffers en beweerde onder meer dat ze racisten waren. Ook op z'n proces vroeg B. de vrijspraak. “Mijn cliënt zal geen Oscar krijgen voor meest hoffelijke chauffeur, maar daar gaat het hier niet over", pleitte z'n advocaat. “Er zijn geen getuigen die bevestigen dat hij in het gezicht spuwde van die vrouw of die man verwondde met een mes. Het is die dag bij verbale discussies gebleven. Meer niet.” Vonnis op 3 mei.

