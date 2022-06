Beste powerboatracers vlammen dit weekend voor kust van Oostende

oostende “Als de parkings vol zitten, dan parkeren we toch gewoon op de zeedijk”, moeten deze toeristen gedacht hebben

Het was zaterdag enorm druk in de Oostendse binnenstad. De parkings in de binnenstad zaten al snel helemaal vol en de politie leidde het verkeer zelfs om naar de beschikbare parkings. Toch stonden ook een tiental auto’s op de zeedijk van Oostende geparkeerd.

