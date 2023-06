Beschonken man (43) zorgt voor overlast nabij Petit Paris in Oostende

Waarom Bredense strandbars opnieuw met statiegeld werken: “We kunnen niet blijven wachten op de Vlaamse regering”

Bredene rolt deze zomer opnieuw een initiatief rond statiegeld uit. Aan drie strandposten – waar telkens een beachbar is – betaal je op petflessen en blikjes 0,20 euro extra, die je bij het inwisselen terugkrijgt. Burgemeester Steve Vandenberghe wil zo de druk op de Vlaamse regering verhogen om statiegeld in te voeren. “Het is de heilige graal", stelt Tim Corbisier van Proper Strand Lopers alvast.