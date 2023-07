Beschonken man (38) beschadigt lukraak voertuig in Oostende

Jongeren die overlast veroorza­ken kunnen in Oostende voortaan al vanaf 14 jaar alternatie­ve straf krijgen

Jongeren die overlast veroorzaken, kunnen in Oostende voortaan al vanaf 14 jaar een alternatieve straf krijgen. Voordien was dat pas vanaf 16 jaar, maar uit cijfers bleek dat liefst 1 op 3 overtreders jonger is dan 16. Stad Oostende biedt minderjarigen sinds een jaar de kans om - in plaats van een GAS-boete te betalen - de schade te herstellen en hun verantwoordelijkheid op te nemen.