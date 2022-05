Beschonken bestuurder wil kruispunt in verkeerde richting dwarsen

Nieuwpoort Op huizen­jacht in … Nieuwpoort: “Wonen met zicht op zee maar ook op de polders”

Nieuwpoort heeft de voorbije jaren sterk ingezet op een modern straatbeeld. Dat creëerde een domino-effect met nieuwe handelszaken en horeca die zich kwamen nestelen in de stad aan zee. De vraag naar vastgoed is er immens, bevestigt Portus Vastgoed ons. Toch is er een markt voor een breed publiek. Nieuwpoort biedt veel meer dan een mooi zeezicht alleen.

29 april