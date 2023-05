Beschonken bestuurder (53) ziet rijbewijs ingetrokken worden na controle

Stijn Roels (40) is nieuwe eigenaar van brouwerij Jus de Mer: “We willen ons bier versprei­den naar álle uithoeken van Vlaanderen”

De gekende brouwerij Jus de Mer van het duo Bart Mortier en Alexander Verlinde is in nieuwe handen. Stijn Roels (40) uit Oostduinkerke heeft de zaak volledig overgenomen en zal, met hulp van Sam Stommeleer, het gelijknamige bier op nog grotere schaal verspreiden. “Het bier is te goed om enkel hier in de regio te houden”, stelt de nieuwe eigenaar Stijn Roels.