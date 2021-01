Belgische vissers mogen opnieuw vlak bij Britse kust aan de slag

Oostende De 25 grote werken die Oostende te wachten staan: “Dat deze stad groener wordt, staat buiten kijf”

28 januari Oostende zal er de komende jaren stevig anders uitzien: 25 openbare werken staan er in de Stad aan Zee gepland. Schepen Björn Anseeuw (N-VA) licht voor ons de belangrijkste vernieuwingen toe. “Het is belangrijk dat we fors investeren in mooie straten en pleinen, maar ‘vergroening’ is een sleutelwoord. We willen een omgeving waar het fijn is om te wonen, werken en ontspannen, maar ook het potentieel van Oostende als toeristische trekpleister én shoppingstad volop benutten”, zegt Anseeuw.